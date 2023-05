Calafiori: “Gli attaccanti della Fiorentina sono tutti forti, dobbiamo stare attenti. Il Basilea accusa l’impegno europeo, per questo i risultati cambiano in campionato”

In conferenza stampa, il terzino del Basilea Riccardo Calafiori ha parlato anche della Fiorentina e del momento della squadra svizzera: “Dall’arrivo del nuovo mister, sono cambiate molte cose. E i risultati, finalmente, ci stanno dando ragione: anche difensivamente siamo molto organizzati. Attaccanti della Fiorentina che più temo? Sono tutti forti, hanno anche ottimi ricambi, dunque dobbiamo stare attenti”.

Sui risultati deludenti in patria: “Il fattore Europa è la prima ragione per cui il Basilea non va bene in campionato, o comunque non va bene come in Europa. Non è facile, perché gli impegni sono tanti e ravvicinati. Non a caso, la partita dopo quella europea è sempre quella dove manchiamo nel portare a casa punti”.

Sul campionato svizzero: “Non mi sento di paragonarlo a quello italiano, ma è molto intenso e divertente, sicuramente meno tattico. Ti abitua alla continuità, perché abbiamo già trenta partite alle spalle”.