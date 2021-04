Calamai: “La Fiorentina deve avere l’obiettivo Europa, non stare a sinistra in classifica. Mi aspetto un pareggio”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando dei cambi di Iachini: “I due cambi sono stati senza senso, e lo chiederò a Iachini”.

Su Pezzella: “Pezzella voleva andare via perchè aveva capito che qui non si vince, voleva provare ad andare a vincere, avendo anche offerte da Milan e Roma. La Fiorentina deve avere l’obiettivo di andare in Europa, il decimo posto lo si lascia ai Verona e ai Sassuolo che visto come stanno andando sarebbero quasi da invidiare”.

E sul pugno duro: “Sono impauriti, se fai il pugno duro li rendi ancora di più impauriti. Se vai in Serie B sarebbe talmente grande il danno che non importerebbe chi resta. Mancano poche partite, con un pizzico di fortuna, si arriva in fondo. Mi aspetto un pareggio”