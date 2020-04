Calamai: “La Fiorentina farà un grande mercato. L’anno prossimo deve andare in Europa. Bisogna convincere i giocatori di livello…”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’allenatore: “La Fiorentina non può andare su giocatori da 100 milioni. Non facendo le coppe è tagliata fuori da un tipo di mercato. Perchè Juric? Non ha senso. Se Iachini va via, va via per un motivo solo: non può garantire di essere un allenatore che gestisce una squadra in Europa”.

E ancora: “Io dico che bisogna stabilizzarsi nella realtà europea. Che ha fatto Juric? E’ un guerriero ma non si sa se dovesse riprendere il campionato cosa farà il Verona”

E sul centravanti: “La Fiorentina ha bisogno di iniziare la prossima stagione con un grande centravanti, Cutrone sarà l’anello debole di questa stagione. Vlahovic ci sarà sicuro. Montella lo disse subito che non aveva giocatori per fare gol”.

E sul mercato: “Rocco viene un numero dieci. Rocco viene da quel tipo di cultura lì. Il dieci è il calcio e questo viene incontro ai tifosi. La Fiorentina farà un grande mercato. Il fatto che non ci sarà il Fair Play Finanziario aiuterà Rocco. Bisogna convincere un taglio di giocatori molto alto che si può venire a Firenze anche senza fare le coppe”.

E sul futuro: “Kouame può diventare fortissimo, Sottil anche. Castrovilli può esser visto come trequartista, ma questo non c’entra col centravanti. La Fiorentina l’anno prossimo non può rischiare deve andare in Europa”