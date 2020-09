Calamai: “La Fiorentina ha in mano Piatek che però non emoziona. Il sogno sarebbe stato con Milik e De Paul al posto di Chiesa”

A Radio Bruno c’è l’opinione di Luca Calamai, relativamente alle parole di Pradè e al mercato viola: “Voglio pensare e sperare che sia una tattica quella di Pradè, la Fiorentina pensava di vendere Chiesa e forse lo pensa ancora. Pensava di prendere 45-50 milioni e un giocatore, per avere poi i soldi per fare un’operazione importante. Ora la Fiorentina è un po’ bloccata, ha in mano un ottimo centravanti come Piatek ma non è impressionata e aspetta che arrivi Rocco. Ora serve il padrone, che vada a parlare con Chiesa e il suo mondo, mettendolo davanti alla necessità di spiegare cosa vuole fare. Noi sappiamo cosa non può fare, cioè andare a scadenza di contratto. Devono trovare una situazione condivisa per andare oppure rinnovare magari di un anno, per rinviare la questione, sperando che nel frattempo faccia un grande Europeo. Quello che può concedere è il famoso extra budget ma tocca solo a lui. Se potesse la Fiorentina prenderebbe Milik e cedendo Chiesa, prenderebbe De Paul. Ma se Mililk non viene c’è poco da sognare. Borja Valero? Non posso appassionarmi al calciatore Borja, mi ricordo che Benassi due anni fa è stato il capocannoniere e l’anno scorso non ha mai trovato spazio. Come uomo è uno dei migliori con cui abbia parlato ma in campo oggi non sposta niente”.

