Calamai: “Milenkovic resta al 90% alla Fiorentina. Chiesa, a differenza di Castrovilli…”

Un punto rapido sul mercato da parte di Luca Calamai, che tramite Twitter dà le sue quote relativamente alla permanenza di alcuni calciatori della rosa della Fiorentina: “Mercato Fiorentina: Castrovilli resta, Chiesa no, Milenkovic resta al 90 per cento”.

