Calamai: “Nessuno si sarebbe immaginato una Fiorentina con Roma e Lazio a Natale. Godiamoci questa classifica”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha fatto un punto sulla prima parte di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole rilasciate a Radio Bruno: “Credo che nessuno si sarebbe immaginato nei giorni del ritiro a Moena di ritrovare la Fiorentina alla fine del girone d’andata con gli stessi punti di Roma e Lazio. La squadra di Italiano ieri non ha brillato. Ha giocato un brutto primo tempo, ma nella ripresa poteva anche vincere. La società ha lavorato in maniera splendida portando già a casa un rinforzo prima dell’inizio del mercato. Non sarà semplice per il francese adattarsi al calcio italiano. Ora godiamoci questo Natale diverso dopo tanti anni. La classifica è talmente folle che può veramente succedere di tutto”.