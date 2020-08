Calamai: “Piatek è una buona opzione ma la Fiorentina cerca un centravanti più forte”

Piatek e Belotti i sogni viola per il ruolo di centravanti. Un bomber vero è mancato (e manca da tempo) alla Fiorentina; un calciatore in grado di capitalizzare la mole di gioco. Ma il nome del “prescelto” potrebbe essere anche una sorpresa. Il giornalista Luca Calamai su Twitter ha trattato così l’argomento: “Piatek e’ una buona opzione ma la Fiorentina cerca un centravanti più forte e se Milik non andasse alla Juve…”

