Calamai: “Ribery è umano e non sarà Ibrahimovic, ma come faceva qualcuno a dire che doveva restare in panchina?”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai affida a Twitter un suo giudizio su Franck Ribery, risultato ieri decisivo per la vittoria della Fiorentina contro il Crotone nonostante alcuni lo avessero indicato come possibile panchinaro: “Ribery non è Ibra , è umano ma è comunque il giocatore più forte della Fiorentina . E dire che c’era chi lo voleva in panchina contro il Crotone”.

