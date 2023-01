Calamai: “Se la Fiorentina non compra un attaccante commette un gravissimo errore. Cosa pensa Commisso di questa squadra che gli è stata costruita? In società manca l’esperto di calcio”

Il giornalista Luca Calamai, intervenuto su Lady Radio, ha espresso le sue preoccupazioni sul mercato invernale fatto dalla società viola: “Se la Fiorentina non compra un attaccante commette un gravissimo errore. Ma vedo che non c’è un minimo di trattativa aperta. Trovo tutto questo molto strano e poco comprensibile. Speriamo che siano talmente bravi che stiano facendo tutto in silenzio”.

E poi: “Questo è un non senso calcistico perché ancora è tutto in gioco, dal campionato, alla Coppa Italia, alla Conference League. Se non hai voglia di provarci in questo contesto, per me è un mistero”.

Calamai ha poi chiosato: “Quello dei tifosi è un grido di dolore e un invito a fare. Il presidente o Barone sarebbero dovuti andare un minuto dopo il fischio finale per chiedere scusa e per far capire che avevano capito che c’era un problema e che l’avrebbero affrontato. Cosa pensa Commisso di questa squadra che gli è stata costruita? Perché sono stati spesi soldi suoi. Qui manca l’esperto di calcio, quando sento dire che Barone ha fatto il dirigente dei Cosmos, mi viene da dire che qui siamo ad un livello, onestamente, molto diverso”.