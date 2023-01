Calciobidone, terza piazza per ‘l’outsider’ Kokorin: “Tanti gli errori del russo, in campo e fuori: su tutti, quello madornale di disprezzare pizza e pasta italiane e, soprattutto, il lampredotto” 

Quest’anno non ci sono state grandi sorprese per decretare il peggior calciatore straniero dell’anno ma nella rassegna ‘horror’ c’è spazio anche per un giocatore della Fiorentina. La scherzosa competizione che mette in palio il titolo di Calciobidone ha visto trionfare il brasiliano ex Juve Arthur Melo, che ha superato di pochi voti l’altro ex bianconero Ramsey. Terza piazza per Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina oggi in prestito all’Aris Limassol.

Scrive così il Guerin Sportivo: “Nella Flop Ten troviamo in terza piazza l’outsider Aleksandr Kokorin (403 preferenze e l’11,58%), già Calciobidone Jolly nel 2021, che la Fiorentina ha pensato bene di piazzare nel modesto campionato cipriota. Tanti gli errori del russo, in campo ma anche fuori: su tutti, quello madornale di disprezzare la pizza e la pasta italiane e, soprattutto, il lampredotto, piatto tipico dello street food fiorentino”.

Un riconoscimento umoristico per l’ex Spartak che sottolinea una volta di più la disastrosa operazione tecnico-economica realizzata dalla Fiorentina ormai 2 anni fa. Per Kokorin appena 216’ in 11 gettoni con la squadra gigliata, condite da 0 gol e 0 assist.