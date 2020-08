Calciomercato Fiorentina, si accende l’interesse viola per un difensore italiano del Torino

La Nazione si concentra sul mercato della Fiorentina. Attenzione ad Armando Izzo del Torino, 28 anni. Il difensore piace molto, il club granata (con cui si continua a dialogare anche per la maxi-operazione Belotti) non lo considera incedibile ma si aspetta una proposta economica importante. Dunque – con Belotti e Izzo – Fiorentina e Torino potrebbero essere protagoniste di una piattaforma di mercato assolutamente importante, e per questo non è da escludere che qualcuno dei viola attualmente in rosa possa prendere la direzione di Torino.

0 0 vote Article Rating