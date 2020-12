Callejon ancora un corpo estraneo e lontano parente di quello visto a Napoli. Ma Prandelli deve ancora tirar fuori il meglio da questa squadra.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi la partita di ieri tra viene analizzata per quelli che sono i numeri che erano e restano ancora preoccupanti. Tre punti in sei gare: la società farà di tutto per intervenire sul mercato invernale ma anche il tecnico Prandelli deve tirar fuori qualcosa di più dal suo gruppo. Un discorso ben preciso va fatto anche su José Maria Callejon, non utilizzato nella gara contro il Sassuolo e subentrato ieri nel secondo tempo contro il Verona.

Lo spagnolo è ancora molto lontano dalla condizione fisica migliore e continua a essere un corpo estraneo. Lo testimonia il fatto che ieri, in due occasioni è arrivato in ritardo su cross che il Callejon dei tempi di Napoli avrebbe finalizzato in maniera ben diversa. Un’altra nota stonata per la Fiorentina che prima dello stop dovrà giocare in trasferta contro la Juventus. Un’occasione in cui, oltre a tirare fuori il massimo, i giocatori più esperti soprattutto dovranno mettere in atto interamente le loro qualità..