Callejon: “Era strano stare in panchina, ma ho lavorato sodo per guadagnarmi il posto. Questa vittoria è vita per noi”

Il giocatore della Fiorentina Josè Maria Callejon ha parlato a bordocampo a Sky Sport alla fine della gara: “Questa vittoria è vita. Nel calcio si vive di risultati e non di prestazioni, quindi era importante vincere. Ce la godiamo ma soprattutto continuiamo a lavorare duro. Il mio ritorno? Sono contento, venivo da un periodo difficile perchè non giocavo al contrario di quanto succedeva a Napoli. Io però mi sono sempre impegnato al massimo e se lavori alla fine le soddisfazioni arrivano. Prossima partita? Sarà bello e strano tornare a Napoli, è stata casa mia per sette anni. Ma ovviamente ora gioco per la Fiorentina e quindi dovremo fare di tutto per vincere”.

