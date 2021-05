Callejon, flop che fa rumore: le colpe vanno divise. Un errore che la Fiorentina non potrà ripetere

Senza dubbio l’idea di sostituire il partente Federico Chiesa con lo svincolato Josè Maria Callejon, fin da subito non ha esaltato i tifosi della Fiorentina. Lo spagnolo ex Napoli può essere certamente consacrato come il più grosso flop della stagione viola 2020-2021, ma non soltanto per colpe proprie. Assai difficile capire come una delle migliori ali degli ultimi dieci anni della Serie A passi da un totale di 35 presenze stagionali da titolare su 45, ad appena 7. Il classe ’87 andaluso non ha mai giocato con continuità né con Iachini né con Prandelli poi, apparendo come un autentico pesce fuor d’acqua.

All’interno dello schieramento tattico viola non c’è mai stata l’intenzione di trovare alcuno spazio per Callejon. Nelle pochissime apparizioni il ragazzo è quasi sempre stato impiegato in posizioni tutt’altro che congeniali, fuori ruolo. Quella che sarebbe dovuta essere una grande risorsa per la Fiorentina, è diventata una riserva conclamata. Complicato per un’ala pura incidere da interno di centrocampo o da punta centrale in un attacco di ‘piccoletti’ con Ribery (vedi sciagurata sconfitta all’Olimpico con la Roma)…

Callejon percepisce un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti: cifra assolutamente impensabile per la Fiorentina, per un calciatore non centrale nel progetto, vero e proprio panchinaro. Il futuro dello spagnolo è in bilico. Da una parte la voglia dell’attaccante esterno di cercare rivalsa altrove, dall’altra la necessità della dirigenza viola di riflettere sul da farsi. Lo spagnolo ha però un altro anno di contratto. Sarà necessario capire se le caratteristiche del giocatore possano sposarsi con le idee di gioco del futuro tecnico e Callejon possa avere un ruolo sensibile nella Fiorentina della prossima stagione, oppure se dovrà lasciare Firenze. E per voi? Merita un’altra occasione?