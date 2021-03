Callejon: Non c’è posto per te. Eppure in un’ipotetica Fiorentina di Sarri…

In questa Fiorentina non c’è proprio posto per Josè Callejon. Lo spagnolo, a differenza di Ribery, è destinato a tornare in panchina.

L’ex giocatore del Napoli non riesce a convincere il tecnico viola che, in virtù dell’intoccabile modulo 5-3-1-1, può proporlo in campo, eventualmente, solo come seconda punta, come vice Ribery.

Una posizione in campo questa che Callejon ha rivestito solo quando era ragazzino e che, per tante ragioni, non gli si addice più di tanto e non accende il suo entusiasmo.

Scherzi del destino insomma, nella Fiorentina di Prandelli per lui non c’è posto, mentre in un’ipotetica Fiorentina futura di Sarri diventerebbe un intoccabile, è quello che viene rammentato su La Gazzetta dello Sport.