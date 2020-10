Callejon si candida, Pezzella OK e Cutrone spera

“Le sensazioni sono molto buone, la scorsa settimana ho lavorato bene. Sono un passo indietro ai compagni perché hanno già fatto tre partite, ma io sto bene, deciderà il mister”. Josè Callejon si candida subito a vestire una maglia da titolare nel match che la Fiorentina giocherà domenica prossima contro lo Spezia. La decisione finale però la prenderà Iachini, probabilmente a ridosso della partita, con Lirola che è in ballottaggio con l’ex Napoli.

Il Corriere dello Sport-Stadio per il resto, parla di pieno recupero per German Pezzella, ad un mese di distanza dall’infortunio patito in amichevole contro la Reggiana. E intanto anche Patrick Cutrone spera di avere una possibilità al centro dell’attacco viola.