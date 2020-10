Mancano poco più di 48 ore al ritorno in campo della Fiorentina dopo la pausa per le Nazionali. C’è curiosità per capire quale formazione sceglierà il tecnico viola Iachini, che ha recuperato Pezzella e Pulgar. E potrà contare fin da subito su José Maria Callejon, arrivato a Firenze lo scorso lunedì.

Lo spagnolo, che si era tenuto in forma allenandosi da solo, si è messo fin da subito a disposizione di Iachini. Ma difficilmente verrà schierato già contro lo Spezia da titolare: più probabile, invece, assistere all’esordio stagionale dal 1′ di Pol Lirola. Lo spagnolo, complice anche un modulo non adatto alle sue caratteristiche, è finito nelle retrovie ma domenica dovrebbe avere la chance per dimostrare il proprio valore.