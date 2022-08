Cambiare rotta dopo mesi complicati: Martinez Quarta può sfruttare un’ottima chance

È il giorno di Fiorentina-Cremonese, prima giornata di Serie A TIM 2022/23. Ieri sono usciti i convocati scelti da mister Vincenzo Italiano ed è subito emersa un’assenza importante: Igor non ce l’ha fatta a causa di un problema muscolare, come confermato dall’allenatore in conferenza stampa. A questo punto, con ogni probabilità, il centro della difesa sarà composto da Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta; difficile pensare a un inserimento di Nastasic dal primo minuto.

L’argentino ha sul piatto una grande occasione, dopo aver trascorso un anno tutt’altro che semplice. Le prestazioni al di sotto delle aspettative e la titolarità persa, con Igor che ha trovato la sintonia perfetta con la colonna serba, sono fattori che hanno distolto le maggiori attenzioni dall’ex River Plate. Quest’ultimo ha comunque qualità da cui ripartire: la sua foga agonistica (ultimamente eccessiva), la fisicità, l’anticipo, la spinta offensiva con buoni piedi. Tutte caratteristiche che, purtroppo, negli ultimi tempi si sono viste meno, complice questo periodo complicato.

Per la Fiorentina, non avere Igor è tutt’altro che positivo, ma c’è chi può usare il pretesto a proprio vantaggio. Se Quarta dovesse partire dal primo minuto all’esordio stagionale, come molto probabile, si garantirebbe un’opportunità non di poco conto. Per tornare ad assaggiare il campo e, chissà, farlo con maggiore continuità.