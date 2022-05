Cambio di programma per la Fiorentina: Niente giorno libero, tutti in campo

All’indomani della sconfitta, pesante, contro la Sampdoria, cambio di programma da parte della Fiorentina. Inizialmente la giornata di oggi doveva essere di riposo per i viola e invece Italiano ha richiamato all’ordine: tutti in campo.

La squadra si è ritrovata in mattinata al Centro Sportivo Davide Astori per cominciare a preparare la sfida con la Juventus che, a questo punto, diventa decisiva per l’intera stagione dei gigliati. C’è da riscattare una prestazione e un risultato inspiegabili e c’è da farlo contro un avversario non certo banale.