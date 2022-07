Campagna abbonamenti Fiorentina procede spedita, toccata cifra tonda. Scatta la seconda fase

La campagna abbonamenti della Fiorentina procede spedita.

Nella giornata di ieri si è conclusa la prima fase, quella riservata alla sola prelazione per i vecchi abbonati, che comunque avranno ancora tempo per rinnovare la propria tessera.

Da oggi però scatta la seconda fase, quella denominata ‘Prelazione e InViola Time’. Toccata cifra tonda intanto in termini di sottoscrizioni: sono già 10 mila gli abbonati per la stagione che prenderà il via a metà agosto.