Cannavaro e Materazzi: “Commisso ha speso ma con l’Europa si poteva fare meglio. La Fiorentina è la delusione finora”

Giudizi duri sulla Fiorentina da parte di due ex campioni del mondo come Cannavaro e Materazzi, che a Sport Week hanno citato anche la squadra viola nel commentare questo avvio di stagione in Serie A:

Cannavaro: “Delusione? Probabilmente la Fiorentina. Ha investito molti soldi sul mercato Commisso. Il tempo dirà se l’ha fatto bene. L’impressione è che, avendo anche l’impegno europeo, forse si poteva fare di meglio costruendo la rosa”.

Così invece Materazzi: “Forse c’era a aspettarsi di più dalla Fiorentina. Considerando che deve giocare anche la Conference League, che toglie energie e ha bisogno di tanto turnover. Ha perso Torreira e Odriozola: Mandragora e Dodò avranno un compito impegnativo. E davanti mi pare un po’ corta, Jovic potrebbe non bastare, ed è troppo legata al rendimento non sempre garantito di Gonzalez, Ikoné e Kouamé. Buono invece l’investimento su Barak“.