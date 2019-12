Canovi: “Con i Della Valle era diventato difficile fare affari ma la Fiorentina non ha più quel problema. Pedro? Lo vedo in prestito in Brasile”

Il giudizio sul mercato che verrà in ottica Fiorentina da parte del procuratore Dario Canovi, a Lady Radio: “Visto che il Milan ha ripreso Ibrahimovic, credo che abbia necessità di liberarsi di Piatek per cui per la Fiorentina potrebbe essere un’opzione possibile. Lui e Zaza, poco impiegato al Torino, mi paiono le opzioni più fattibili. Petagna mi sembra improbabile invece perché è troppo utile e indispensabile per la Spal. Cattivi rapporti tra la Fiorentina e i procuratori? Onestamente ho sempre lavorato con la Fiorentina e non mi è mai giunta questa voce però è anche vero che con i Della Valle, ultimamente si erano ristretti i cordoni della borsa per cui per molti procuratori era difficile farci affari. Pedro? In Italia mi sembra difficile collocarlo perché ha giocato davvero poco. L’ipotesi più praticabile credo sia mandarlo in prestito in Brasile o in Portogallo, mi sembra difficile che in Italia qualcuno lo possa ingaggiare perché non credo che guadagni poco”.