Canovi: “Zaniolo? Tutto dipende dalla testa con cui torna. Italiano ha fatto bene a rimanere

Uno dei procuratori più importanti ed esperti del panorama italiano, Dario Canovi, è intervenuto su Lady Radio per parlare innanzitutto dell’interessamento della Fiorentina per Nicolò Zaniolo: “Tutto dipende da con che testa ritorna, perché il problema di Zaniolo non è mai stato tecnico né fisico. Per giocare al calcio ci vogliono tre grandi cose: i piedi, il cuore e la testa. E quando manca quest’ultima…”.

Su Italiano: “Ha fatto la stessa scelta che ha fatto Thiago Motta, rimanendo dov’era, e non posso che essere d’accordo con quello che ha deciso. Ha una società che lo sostiene, mentre Napoli adesso è un grosso rischio”.