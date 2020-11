Caos Nazionali: non solo la Fiorentina, le ASL bloccano i giocatori di altre cinque squadre di Serie A

Non solo i giocatori della Fiorentina, ma anche quelli di Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo non potranno raggiungere le proprie nazionali. Le sei squadre, avendo un contagiato da Coronavirus in rosa, si trovano attualmente in isolamento fiduciario e non possono lasciare la “bolla”. Le rispettive ASL regionali hanno dunque bloccato la partenza dei convocati con le proprie nazionali in giro per il mondo (ma anche quelli convocati con l’Italia).

