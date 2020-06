Capitolo Ibrahimovic: il futuro dello svedese è diviso tra l’Italia e il ritorno a casa

Nelle scorse ore Zlatan Ibrahimovic è apparso sui social in una foto che lo raffigura sotto al duomo di Milano. L’ennesimo messaggio d’amore per la società rossonera? Nonostante ciò il suo futuro al Milan è sempre più in bilico. Per l’infortunio rimediato qualche settimana fa l’attaccante svedese non è presente nelle convocazioni di pioli per la sfida contro il Lecce diramate poche minuti fa. Da tempo si parla di un interessamento della Fiorentina per lui, ma un’altra destinazione che sta prendendo piede molto velocemente è quella del ritorno in patria all’Hammarby, società di cui Ibrahimovic detiene il 25% delle quote societarie.

