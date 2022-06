Capozucca: “Joao Pedro in Serie B non può giocare, è giusto che vada via. Ha tante offerte, ma anche un certo valore”

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato a tuttocagliari.net di Joao Pedro, attaccante su cui si registra anche l’interesse della Fiorentina: “Quando arrivai sette anni fa aveva le valigie pronte, non piaceva a nessuno ma io mi battei affinché rimanesse. Adesso ha un solo anno di contratto, ha tanto mercato ma anche dei costi”.

E poi ha aggiunto: “E’ anche arrivato in Nazionale, quindi è normale che abbia un certo valore. Di sicuro non può giocare in Serie B, per cui è giusto che ci lasci e che vada per la sua strada”.