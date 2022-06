Caressa: “La Fiorentina ha preso posizione duramente contro le commissioni, mi piace la linea di Commisso”

Il tema commissioni, sempre caldissimo quando c’è di mezzo la Fiorentina, è diventato argomento di discussione anche per Fabio Caressa, voce di Sky che tramite i suoi profili social ha giudicato così l’operato del club viola:

“La Fiorentina ha preso una posizione dura nei confronti di un argomento molto importante: le commissioni. Quelli sono soldi che escono dal mondo del calcio che possono far crollare questo sistema. La posizione di Commisso a me piace, mette un limite. Nel medio lungo periodo questo dovrà essere la tendenza generale per dare sostenibilità al sistema calcio. Inoltre, il presidente viola si sta comportando da imprenditore. Non c’è più la figura del presidente mecenate, adesso si punta ad altro, come investire nelle strutture”.