Carnasciali: “Avevamo un allenatore che sapeva lavorare con i giovani ma lo abbiamo cacciato. La Fiorentina è sempre a rincorrere e cercare calciatori nuovi”

L’ex calciatore della Fiorentina Daniele Carnasciali a Lady Radio ha parlato di varie tematiche del mondo viola: “Conferma di Pradè? Non ha fatto benissimo negli ultimi anni, ma se lo confermano ci deve essere una programmazione a lungo termine. Avevamo un allenatore che sapeva lavorare con i giovani che era Pioli ma non lo abbiamo tenuto. La Fiorentina è sempre a rincorrere e cercare calciatori nuovi. Solitamente il tecnico viene scelto dal direttore sportivo. I viola dovranno fare una programmazione a lunga scadenza con il prossimo allenatore. Se la Fiorentina non tiene i calciatori bravi non riuscirà mai a crescere. Mi sembra che i gigliati ragionino come piccola squadra”.