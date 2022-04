Carnasciali: “Dopo la vittoria di Napoli i Viola si sono sentiti troppo bravi? Italiano non va sminuito, è da poco in Serie A…”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a TMW Radio per parlare della debacle di ieri contro l’Udinese, sottolineando lo scarso momento di forma della squadra. Sentite cosa ha detto:

“Dopo una stagione tirata e dopo la bella vittoria di Napoli, forse si sono un po’ seduti. Ma in un campionato ci possono essere delle difficoltà, anche se per me rimane ottimo. Non è ancora finito e ci sono partite difficili, ma può dire ancora la sua per l’Europa. Il calo mentale e fisico può esserci stato… Forse la vittoria di Napoli li ha fatti sentire troppo bravi”.

E su Italiano ha aggiunto: “Sminuire il suo lavoro sarebbe ingeneroso. La Fiorentina ha avuto un calo solo in questi ultimi giorni. È vero che la squadra segna di meno rispetto a quando c’era Vlahovic, ma, per esempio, ne aveva fatti tre al Napoli. Prenderne invece quattro dall’Udinese è segno di un calo psicologico. Italiano è da poco in Serie A e deve ancora imparare a gestire questi momenti di difficoltà”.