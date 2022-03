Carnasciali: “Ora la Fiorentina ha un problema del gol che con Vlahovic non c’era. Bisogna cambiare marcia”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Lady Radio: “Gli esterni a disposizione di Italiano sono tutti bravi. Hanno caratteristiche diverse, il problema è nessuno di loro è un finalizzatore. Con Vlahovic il problema del gol non c’era, ma ora serve cambiare marcia. Io ho ancora negli occhi l’occasione mancata da Ikoné contro la Juventus“.

E poi ha aggiunto: “Negli ultimi dieci metri bisogna essere lucidi, non si possono sprecare così tante occasioni. Ci sono allenatori che amano gli esterni a piedi invertito, ma durante la partita se parti così puoi cambiare pozione per arrivare sul fondo e crossare: a me piace avere l’esterno a piede invertito, che ha la possibilità di calciare”.