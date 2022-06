Carnesecchi e Vicario? Costi fuori dai piani viola ed ecco che Provedel e Milinkovic-Savic potrebbero tornare utili

Chi aveva l’idea che la Fiorentina avrebbe investito per trovare un nuovo titolare in porta probabilmente rimarrà deluso: stante a quanto trapela da casa viola infatti, la scelta sul prossimo numero 1 potrebbe anche diventare una scelta su un numero 12. La stagione di Terracciano tutto sommato non è dispiaciuta ai dirigenti gigliati, come scrive Repubblica, ed ecco dunque l’idea di puntare su un co-titolare. Costi troppo alti a quanto pare per Carnesecchi e Vicario, i due preferiti, ed ecco allora le idee Provedel e Vanja Milinkovic-Savic: il primo Italiano lo conosce già ed ha un costo sui 4 milioni, probabilmente sostenibile dalla Fiorentina, il secondo, come detto, è il favorito dato che non ci sarebbe esborso economico.