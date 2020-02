Carnevali: “Duncan? L’abbiamo accontentato. E abbiamo avuto anche un introito importante”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a Radio Rai per parlare della cessione di Alfred Duncan. Queste le sue parole: “Cedere un calciatore importante come lui non fa mai piacere. Con il ragazzo abbiamo un grande rapporto e proprio per questo motivo, nonostante non volessimo cedere nessuno a gennaio, abbiamo pensato che essendo numericamente coperti potevamo accontentarlo. Inoltre abbiamo avuto anche un introito importante e questo è fondamentale per una società come il Sassuolo“.