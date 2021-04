Casamonti senior: “Si trova un imprenditore che mette 80 milioni su un progetto e si boicotta, ci si vuole male da soli. Spero che Commisso non si stufi”

Interpellato da Italia 7, il padre dell’architetto Casamonti, protagonista del progetto del Viola Park, ha parlato amaramente anche delle sensazioni del figlio circa la stagione viola: “A noi ci dice tutto male, ultimamente non ho sentito Commisso ma speriamo che a quest’uomo resti la voglia, perché quando uno prende tutte queste bastonate non è facile. Anche in modo fortunato, perché la volta scorsa s’era sotto 2-0, abbiamo pareggiato e dopo 2 minuti subito il rigore. Batoste anche sul Viola Park? Polemiche non ne facciamo, quando si trova un investitore che mette tutti questi soldi, in una città come Firenze, in un posto che è sempre stato un prato e basta, io ci abito vicino da 40 anni. Viene fatta una struttura nuova, ma cosa andiamo a cercare? Si sente alla tv che il lavoro deve aumentare, si deve dare impulso all’attività, si trova uno che porta 80 milioni di euro e lo si vuole boicottare? Ma noi ci si vuole male da soli. Cosa dice mio figlio? E’ in Russia per lavoro e rientra stasera, l’ho sentito ieri a telefono ma mi ha detto di essere scoraggiato per questa Fiorentina. Noi siamo solo degli sportivi, dispiace perché sono convinto che Commisso ci metta l’anima, speriamo che non si stufi. Quando uno spende tanti soldi vuole avere anche un po’ di soddisfazione”.