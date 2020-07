Casini: “Firenze ha capito l’importanza del progetto di Commisso. La nuova sede della Fiorentina nascerà presto a Bagno a Ripoli”

A Radio Bruno è intervenuto il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini riguardo all’incontro di oggi tra Fiorentina e Soprintendenza per il nuovo centro sportivo viola. Queste le sue parole: “Oggi la riunione è andata benissimo. La Fiorentina ha rafforzato i rapporti con le istituzioni di Firenze e i fiorentini hanno capito l’importanza del progetto di Commisso. Oggi si inizia un percorso tecnico che durerà tutto il mese di agosto e si concluderà a settembre, quando ci sarà la conferenza dei servizi. Il presidente è una persona ambiziosa e con le idee chiare. Il Centro Sportivo e la nuova sede della società sorgeranno a Bagno a Ripoli in tempi brevi. Credo che a livello di squadra arriveranno grandi sorprese a livello di mercato e sportivo, che è quello che alla fine ci interessa di più (ride ndr). Non ci dobbiamo scordare però che il tema delle infrastrutture è un punto da dove passa il salto di qualità della squadra”.

