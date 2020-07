Casini: “Le osservazioni della Soprintendenza comporteranno un ritardo nella conclusione dei lavori. Siamo davanti a gente seria che non si rimangia la parola data”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, è intervenuto su Lady Radio, per parlare delle osservazioni fatte dalla Soprintendenza al progetto presentato dalla Fiorentina per il nuovo centro sportivo. Osservazioni che provocheranno un ritardo nella conclusione dei lavori: “Quella di ieri poteva essere una giornata epocale – ha detto – da svolta, e invece…L’accordo tra tutti gli enti c’è, ma la soprintendenza ci ha fatto pervenire delle osservazioni. Ci sarà da migliorare questo progetto e ciò comporterà un ritardo di un mese e mezzo rispetto a quanto previsto. Immagino un lasso di tempo di questo tipo. Ho parlato con tutti, anche con la Fiorentina, per spiegare quello che è successo e per far capire che ovviamente non è uno stop definitivo. Siamo davanti a gente seria e a professionisti che non si rimangiano la parola data”.

