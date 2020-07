Casini: “Possiamo sistemarci per Gennaio, poi toccherà alla Fiorentina. C’è la volontà di portare il progetto in fondo”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno parlando della situazione centro sportivo: “Ieri poteva essere una giornata memorabile, poteva arrivare un parere positivo, ma non è stato possibile perché la Conferenza dei Servizi non si è chiusa. Lavoreremo anche d’agosto per risolvere i problemi che la Soprintendenza ha sollevato”.

Ed ha aggiunto: “Il progetto della Fiorentina è di altissima qualità, deve essere biglietto da visita, e questo tempo che ci dovremo prendere sarà sfruttato per migliorare ancora il risultato. Si parla di questioni risolvibili tranquillamente. Qui c’è volontà di portare in fondo il progetto da tutte le parti.

Siamo al 75% del procedimento in soli 12 mesi, poi ci sono delle opzioni che probabilmente in futuro si dovranno rivedere a livello sia regionale sia nazionale, tipo le tempistiche della Conferenza dei Servizi, ma sono passaggi doverosi, anche se non sempre ci si trova d’accordo rimane la volontà di fare il bene di tutte le parti in causa con coerenza. Possiamo farcela per gennaio, poi toccherà alla società viola.”