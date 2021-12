Caso Beccaglia- Nasce un gruppo Facebook con oltre 750 iscritti a sostegno di Serrani: “Andrea ha sbagliato ma merita di riappropriarsi della sua vita”

La comunità di Chiaravalle, paese in provincia di Ancona da cui proviene il tifoso della Fiorentina che ha molestato Greta Beccaglia, fa quadrato intorno a lui. Come scrive il giornale online Open, l’uomo si trova ad affrontare le accuse mossegli dall’opinione pubblica nazionale, oltre ad un’inchiesta penale per violenza sessuale. Tuttavia c’è chi tende a derubricare come semplice goliardia la molestia fatta ai danni della giornalista di Toscana Tv.

In sostegno di Andrea Serrani è nato un gruppo Facebook con oltre 750 iscritti dal titolo ‘Le amiche e gli amici di Andrea’. Sul gruppo, dopo la premessa di essere «contrari ad ogni forma di violenza sia nei confronti delle donne, dei bambini, degli uomini ed anche degli animali», gli utenti scrivono: «Noi che conosciamo veramente Andrea, possiamo dire che è stato superficiale ma non certo un mostro. Ha agito di impulso, inconsapevole di ciò che avrebbe provocato ma sicuramente non con l’intento di offendere, umiliare o violentare una donna. Noi siamo qui per dare voce ad un uomo che ha sbagliato ma che è pronto a chiedere scusa, a pagare per quel che ha fatto ma che merita di riappropriarsi della sua vita e della sua dignità di uomo, padre e lavoratore”.