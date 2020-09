Caso Rebic: La Fiorentina teme la beffa. I legali del club viola pronti ad esaminare tutti i dettagli dell’accordo Milan-Eintracht

Il caso Rebic rischia di far scivolare verso i minimi storici i rapporti fra Fiorentina e Milan. Un esercizio di “equilibrio contabile” quello messo in piedi fra la società rossonera e l’Eintracht di Francoforte, con la società tedesca che ha chiarito che i termini dell’accordo “non saranno divulgati”. Com’è noto i viola hanno diritto al 50% del compenso per il cartellino del calciatore croato e avevano aspettative di un certo livello, mentre ora la paura è che si sia arrivati ad un accordo minimal proprio per beffare il club di Commisso.

Ci saranno (o ci sarebbero) margini di manovra per il club viola? Di sicuro Eintracht e Milan avranno impostato la doppia operazione avendo ben presenti gli aspetti legali e le eventuali richieste risarcitorie che dovrebbero, comunque, basarsi su fatti concreti. E di sicuro ogni aspetto della doppia transazione – quando i dettagli saranno disponibili, forse addirittura dopo la pubblicazione dei bilanci – sarà esaminato dai legali della Fiorentina. Questo è quello che scrive in merito La Nazione.