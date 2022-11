Cassano: “Dissi a Pradè di prendere Moukoko alla Fiorentina, ma lui mi rispose che…”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha svelato un retroscena di mercato riguardante la Fiorentina. Questa la sua rivelazione: “Prima della pandemia, andai a Firenze a trovare Pradè e gli dissi di prendere Moukoko (attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund ndr). Aquilani era presente con noi e dopo averlo visto disse che lo avrebbe voluto prendere, si rese subito onto che era un fuoriclasse”

“Quando fece gol in Champions League ho scritto a Daniele e mi disse: “Secondo te non ho provato a prenderlo? Non me lo vendevano nemmeno se gli avessi dato l’anima”