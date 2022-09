Cassano: “Juventus vergognosa, è stata presa a pallonate a Firenze. La Fiorentina giocava con Maleh, non con Xavi, Iniesta e Modric”

L’ex attaccante Antonio Cassano, attraverso la sua pagina Instagram, è tornato a parlare del match di sabato tra Fiorentina e Juentus: “Ho visto una grande partita della Fiorentina che meritava ampiamente di vincere e poi ho visto una partita vergognosa della Juventus, e stiamo facendo un complimento alla squadra di Allegri. Perchè io non posso accettare che la squadra più forte in Italia, con l’Inter, vada a Firenze, ha la fortuna di andare in vantaggio e poi si mette dietro la linea della palla. Sono stati presi a pallonate, è una vergogna.

Poi ha proseguito: “Stiamo continuando a dire che bisogna dargli tempo, che hanno infortunati. La Fiorentina non giocava mica con Xavi, Iniesta e Modric. Giocava con Maleh, con Milenkovic, con giocatori normalissimi eppure gli ha dato una rumba alla Juventus che se la ricorderanno per un bel po e noi continuiamo ancora a dire che bisogna dargli tempo”.