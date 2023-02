Cassano: “La Fiorentina si è complicata la vita nel primo tempo contro il Braga ma ha dominato. I viola ne sono venuti a capo con merito”

L’ex attaccante di Roma, Inter, Milan e Sampdoria tra le tante, Antonio Cassano, ha espresso alla Bobo TV il suo parere sulla Fiorentina che ha conquistato ieri sera contro il Braga in Conference League: “C’è da dire che la Fiorentina in casa nel primo tempo si era complicata la vita, poi ha ripreso il bandolo della matassa rimettendosi in carreggiata. Il Braga è una squadra seria, è terza in classifica in Portogallo, fanno calcio”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha dominato in casa loro giocando una grande partita. Ne sono venuti a capo meritatamente, tra la partita di andata e ritorno ha meritato il passaggio del turno”.