Castrovilli: “Ci è mancata fortuna e precisione. Più cattivi sotto porta, a cominciare dal sottoscritto. E ora chi entra…”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, dopo il match contro il Bologna ha parlato col sito ufficiale viola, dichiarando: “Siamo partiti bene, ma dobbiamo dare più continuità alle nostre azioni d’attacco e fare gol. Oltre ad essere più cattivi sotto porta ci è mancata un po’ di fortuna”.

Un gennaio che si preannuncia ricco di impegni: “Dobbiamo essere tutti pronti in questo mese, tutti, perché giochiamo ogni tre giorni. Chi entra ci deve dare una grossa mano”.

Castrovilli poi conclude dicendo: “Prandelli ci aveva chiesto di dare continuità al risultato di Torino e soprattutto la prestazione. Dobbiamo essere tutti più cattivi sotto porta, in primis proprio io, guardando l’occasione che ho avuto e non ho sfruttato. Dovevo metterci più precisione che forza. Cercherò di migliorare perché lo sto già facendo in allenamento”.