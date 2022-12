“Castrovilli e Barak daranno il loro contributo in fase realizzativa. Ma la Fiorentina può e deve fare di più”

L’ex giocatore della Fiorentina Ezio Sella ha parlato così a TMW Radio delle prospettive della squadra viola: “Mi auguro che possa centrare di nuovo la qualificazione in Europa. Mi piace tanto Italiano e sono convinto che, recuperando qualche infortunato, possa centrare l’obiettivo. Il problema del gol esiste e sicuramente davanti manca qualcosa, ma con il ritorno di Castrovilli e il contributo di Barak il centrocampo potrà dare un aiuto in fase realizzativa. Anche gli esterni dovranno crescere sotto questo punto di vista, in generale la squadra può e deve fare qualcosa di più”.