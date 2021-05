Castrovilli e Biraghi: arriva il vaccino in anticipo? Ma solo se rientrano nella maxi-lista di Mancini

E’ ufficiale: i calciatori azzurri che andranno agli Europei riceveranno il vaccino, così da rendere il più immunizzata possibile la manifestazione che scatterà a giugno, per altro proprio dalla sfida inaugurale tra Italia e Turchia. Il ct Mancini consegnerà una lista allargata di 40 giocatori, una pre selezione per procedere con la somministrazione del vaccino (Pfizer o Moderna), a partire da lunedì. Due calciatori della Fiorentina quindi potrebbero rientrare nel maxi gruppo e si tratta di Biraghi e Castrovilli, anche se per i due poi le chance di finire nella lista definitiva dei convocati per l’Europeo sono basse.