“Castrovilli è l’esempio lampante di una Fiorentina non abituata a giocare così spesso. Il rischio di retrocedere…”

Lorenzo Minotti, ex giocatore e oggi commentatore per conto di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mi aspettavo di più dalla Viola, dopo la partita contro la Lazio pensavo che avrebbe fatto punti. Quando è in giornata, il Sassuolo può creare difficoltà a tutte le squadre. La Fiorentina sta facendo i conti con i giovani che non sono abituati a giocare ogni tre giorni: l’esempio lampante di questo è Castrovilli, il peggiore in campo mercoledì. Quando incappi in giornate del genere ti devi affidare all’esperienza: il centrocampista viola non ce l’ha e infatti ha provocato il calcio di rigore e regalato il terzo gol. La Fiorentina fa più punti in trasferta perché in casa fa fatica ad imporre il proprio gioco. Rischio di una retrocessione in Serie B? Non penso, la squadra ha messo in mostra dei valori contro la Lazio. Ha sicuramente qualcosa in più rispetto a Genoa, Lecce e Sampdoria“.

