Castrovilli: “Il mio desiderio si è avverato il giorno in cui ti ho incontrato” – FOTO

Dopo una settimana dove ha tenuto col fiato sospeso tutta Firenze, finalmente Gaetano Castrovilli torna a sorridere. Gli esami svolti dopo il malore patito domenica scorsa nel secondo tempo della sfida contro il Genoa sono stati tutti superati senza problemi dal centrocampista, tant’è che nella giornata di oggi, nonostante la mancata convocazione per la sfida di domani contro la Juventus, è tornato a calcare il campo del centro sportivo per riprendere gli allenamenti personalizzati in vista del rientro in squadra.

Ma oggi è anche il compleanno di Rachele Risaliti, da qualche mese fidanzata con il classe ’97 viola, e Castrovilli ha voluto renderle omaggio tramite il suo profilo Instagram. Ecco il post dedicato dal centrocampista alla propria ragazza: