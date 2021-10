Castrovilli: “Italiano ci sta mettendo una cattiveria agonistica incredibile e i risultati si vedono. Mi sono fatto fare un programma per rientrare il prima possibile e…”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, intervistato dal sito ufficiale viola ha detto: “Abbiamo utilizzato questi giorni dopo Roma per migliorarci. Oggi, così come con la Lazio, abbiamo mantenuto il possesso palla, dobbiamo solo essere bravi, come abbiamo fatto contro lo Spezia, a trovare l’ultimo passaggio e a essere concreti”.

Sul suo rientro in campo ha aggiunto: “Devo ringraziare lo staff medico, perché mi ha fatto un programma per rientrare il prima possibile”.

E ancora: “Siamo stati tutti bravi, faccio i complimenti al mister che ci sta mettendo una cattiveria agonistica incredibile e i risultati si vedono. Saponara sugli scudi? E’ la verità, ma anche Dusan, ma nel complesso si parla di squadra. Accantoniamo subito questa partita e pensiamo a quella di Torino”.