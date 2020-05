Castrovilli: “La Nazionale per me è un sogno. Ribery ci è mancato tanto, lui è un maestro umilissimo”

Ancora dichiarazioni di Gaetano Castrovilli nella sua intervista durante il Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Ci siamo sentiti con mister Mancini per definire un programma di avvicinamento all’Europeo. Per me la maglia azzurra è un vero e proprio sogno. Ribery ci è mancato tantissimo. Lui è un maestro umilissimo. Averlo come amico e compagno per me è un privilegio. Devo imparare ad analizzare le sconfitte. La mia vita è cambiata in un solo anno. Ma è solo guardando il presente che si può vivere al meglio il futuro”.