Castrovilli: “Quando sono tornato in campo mi sono venuti i brividi, mi stavo per mettere a piangere. Sono migliorato…”

Sul canale You Tube della Serie A, un ‘intervista al centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole: “Mi è mancato molto il campo, soprattutto allenarmi con i compagni. Sono delle emozioni che non si possono descrivere. Dentro di me ho sofferto molto. Devi essere bravo a starci con la testa, mi sento di averlo fatto. Il mio countdown è stato di sofferenza. Ora sono con il gruppo e non vedo l’ora di dare una mano. Quando sono tornato ho avuto i brividi, stavo per piangere, ma mi sono trattenuto”

“Spero che il regalo di Natale sia quello di tornare presto a disputare una partita ufficiale, per me e per la Fiorentina. Il 2022 è stata una grande sfida per ciò che ho affrontato. Ne sono uscito con una grande consapevolezza. Sono migliorato come uomo prima di tutto. Ho una forza di volontà grandissima. Non è stato un buon inizio di stagione, ma conosco i miei compagni e lo staff e miglioreremo. La forza in più è stata il gruppo”.