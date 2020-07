Castrovilli: “Sogno di indossare la ‘dieci’ con la Fiorentina in Champions. I miei difetti ed Amrabat…”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino: eccone una prima parte: “Numero 10? Se la società vorrà sarei onorato di indossarlo, sogno di portarlo in Champions League con i viola. Post Covid? Adesso sto bene ma sono rammaricato perchè prima del lockdown ero davvero in ottime condizioni. Iachini? Un martello, ci ha aiutato in un momento difficile. Montella? Gli sono grato, ha avuto fiducia in me e mi ha lanciato. Ribery? Possiamo trarne solo giovamento, ha ancora tanta passione per il lavoro. Dove posso migliorare? Nel centrare la porta. Amrabat? Farà fare il salto di qualità alla Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating